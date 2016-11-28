До Дніпропетровської обласної лікарні потрапили 6 поранених бійців із зони АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Протягом вихідних до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова потрапили шість поранених бійців із зони АТО. Про це повідомив кореспонденту УНН головний лікар ОКЛ ім Мечникова Сергій Риженко.
У військових поранення від мін та куль. Троє бійців знаходяться у важкому стані, один - у надважкому. Останній отримав поранення під час розриву фугасу.
Наразі всім постраждалим переливають кров. Військових доставили з Донецької та Луганської областей.