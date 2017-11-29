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11:17 • 20013 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 11648 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 28712 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 42107 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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До 69 травмированных из-за гололеда в Киеве выезжала скорая

До 69 травмированных из-за гололеда в Киеве выезжала скорая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня к бригадам экстренной медицинской помощи Киева обратились 69 человек, которые травмировались из-за гололеда. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.

"До скорой поступило 69 вызовов от киевлян, которые травмировались из-за ухудшения погодных условий. Из них 28 человек госпитализированы; 27 - оказана необходимая помощь в травмпунктах, 14 человек получили помощь на месте. Из общего количества - 4 детей, которым была оказана помощь на месте. Причины обращений в основном - ушиб и переломы верхних и нижних конечностей", - рассказал Н.Поворозник.

Он отметил, что это данные по состоянию на 15:00 и охвачены только обращения в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Статистику по киевлянам, которые самостоятельно обратились в травмпункты, обнародуют в четверг утром.

Как сообщал УНН, по состоянию на 10 утра в Киеве с травмами из-за гололеда были госпитализани пять человек.

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