До 69 травмированных из-за гололеда в Киеве выезжала скорая

"До скорой поступило 69 вызовов от киевлян, которые травмировались из-за ухудшения погодных условий. Из них 28 человек госпитализированы; 27 - оказана необходимая помощь в травмпунктах, 14 человек получили помощь на месте. Из общего количества - 4 детей, которым была оказана помощь на месте. Причины обращений в основном - ушиб и переломы верхних и нижних конечностей", - рассказал Н.Поворозник.

Он отметил, что это данные по состоянию на 15:00 и охвачены только обращения в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Статистику по киевлянам, которые самостоятельно обратились в травмпункты, обнародуют в четверг утром.

Как сообщал УНН, по состоянию на 10 утра в Киеве с травмами из-за гололеда были госпитализани пять человек.