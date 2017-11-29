До 69 травмованих через ожеледицю у Києві виїжджала швидка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні до бригад екстреної медичної допомоги Києва звернулись 69 людей, які травмувались через ожеледицю. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.
“До швидкої надійшло 69 викликів від киян, які травмувалися через погіршення погодних умов. З них: 28 осіб госпіталізовано; 27 — надано необхідну допомогу в травмпунктах, 14 осіб отримали допомогу на місці. Із загальної кількості — 4 дітей, яким було надано допомогу на місці. Причини звернень здебільшого — забій та переломи верхніх і нижніх кінцівок”, — розповів М.Поворозник.
Він зауважив, що це дані станом на 15:00 і охоплені лише звернення до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Статистику щодо киян, які самостійно звернулися до травмпунктів, оприлюднять у четвер вранці.
Як повідомляв УНН, станом на 10 ранку у Києві з травмами через ожеледицю були госпіталізані п'ятеро людей.