К 2020 году устройств, подключаемых к Интернету, будет в 6 раз больше, чем людей - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Устройств, подключаемых к Интернету, к 2020 году будет в 6 раз больше, чем людей на планете. Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter, передает УНН.
"К 2020 году устройств, подключаемых к Интернету, будет в 6 раз больше, чем людей на планете", - говорится в сообщении.
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Также в ООН привели данные Всемирного банка относительно высокоскоростного доступа к Интернету.
"Всемирный банк: 1,1 млрд человек имеют высокоскоростной доступ в Интернет, а число всех пользователей оценивается в 3,2 млрд человек", - говорится в сообщении.
К 2020 году устройств, подключаемых к Интернету, будет в 6 раз больше, чем людей на планете. pic.twitter.com/yoqWtqWMW5- ООН (@UnitedNationsRU) 28 июля 2018
Всемирный банк: 1100000000 человек имеют высокоскоростной доступ в Интернет, а число всех пользователейоценивается в 3200000000 человек. pic.twitter.com/ARC59HRH1W- ООН (@UnitedNationsRU) 28 июля 2018