До 2020 року пристроїв, що підключаються до Інтернету, буде в 6 разів більше, ніж людей - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Пристроїв, що підключаються до Інтернету, до 2020 року буде в 6 разів більше, ніж людей на планеті. Про це йдеться у повідомленні ООН у Twitter, передає УНН.
"До 2020 року пристроїв, що підключаються до Інтернету, буде в 6 разів більше, ніж людей на планеті", - йдеться у повідомленні.
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Також в ООН навели дані Всесвітнього банку щодо високошвидкісного доступу до Інтернету.
"Всесвітній банк: 1,1 млрд чоловік мають високошвидкісний доступ в Інтернет, а число всіх користувачів оцінюється в 3,2 млрд осіб", - йдеться у повідомленні.
К 2020 году устройств, подключаемых к Интернету, будет в 6 раз больше, чем людей на планете. pic.twitter.com/yoqWtqWMW5— ООН (@UnitedNationsRU) 28 липня 2018 р.
Всемирный банк: 1,1 млрд человек имеют высокоскоростной доступ в Интернет, а число всех пользователейоценивается в 3,2 млрд человек. pic.twitter.com/ARC59HRH1W— ООН (@UnitedNationsRU) 28 липня 2018 р.