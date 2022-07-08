До 117 тысяч: в ОП назвали санитарные потери оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что общие санитарные потери российских оккупантов в Украине составляют 98-117 тысяч человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
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”37 тыс. погибших российских военных (+12 тыс. ПВК). Общие санитарные потери – 98-117 тыс. человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в лом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. россия еще не начинала воевать? Войной в кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?" – написал Подоляк.
Добавим
Санитарные потери – раненые, травмированные и больные военные, которые потеряли боеспособность не менее чем на сутки.
Напомним
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что примерно один миллион украинцев получают боевой и военный опыт.