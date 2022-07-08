До 117 тисяч: в ОП назвали санітарні втрати окупантів

Цитата

"37 тис. загиблих російських військових (+12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98-117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. росія ще не починала воювати? Війною в кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат?" – написав Подоляк.

Додамо

Санітарні втрати – поранені, травмовані та хворі військові, які втратили боєздатність не менше ніж на добу.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що приблизно один мільйон українців отримують бойовий та військовий досвід.