До 117 тисяч: в ОП назвали санітарні втрати окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що загальні санітарні втрати російських окупантів в Україні становлять 98-117 тисяч осіб. Про це інформує УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"37 тис. загиблих російських військових (+12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98-117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. росія ще не починала воювати? Війною в кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат?" – написав Подоляк.
Додамо
Санітарні втрати – поранені, травмовані та хворі військові, які втратили боєздатність не менше ніж на добу.
Нагадаємо
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що приблизно один мільйон українців отримують бойовий та військовий досвід.