Судью в Днепре будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по факту получения судьей Октябрьского районного суда г. Днепр взятки в размере 10 тыс. долларов США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
Так, детективы НАБУ завершили досудебное расследование по факту получения судьей Октябрьского районного суда г. Днепр неправомерной выгоды в размере 10 тыс. долларов США за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Сегодня, 31 января, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направлено обвинительное заключение в суд.
Судьи инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. В случае признания виновности лица ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
По версии следствия, служитель Фемиды пытался повлиять на должностных лиц ГУНП в Днепропетровской области относительно совершения действий, направленных на непривлечение лица к уголовной ответственности.
Напоминаем, что указанный судья из г. Днепр разоблачен на месте преступления и задержан 7 октября 2016 года.