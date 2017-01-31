Дніпропетровського суддю судитимуть за хабарництво

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування за фактом отримання суддею Жовтневого районного суду м. Дніпро хабара у розмірі 10 тис. доларів США. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Так, детективи НАБУ завершили досудове розслідування за фактом отримання суддею Жовтневого районного суду м. Дніпро неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Сьогодні, 31 січня, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скеровано обвинувальний акт до суду.

Судді інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України. У разі визнання винуватості особи їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

За версією слідства, служитель Феміди намагався вплинути на службових осіб ГУНП в Дніпропетровській області щодо вчинення дій, спрямованих на непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, що згаданого суддю з Дніпра викрито на місці злочину й затримано 7 жовтня 2016 року.

Українські Національні Новини

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