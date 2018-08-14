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Днепропетровская полиция изъяла у местного жителя подпольный склад оружия

Киев • УНН

 • 22085 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Днепропетровской области правоохранители изъяли из незаконного оборота арсенал оружия. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Днепропетровской области, передает УНН.

Днепропетровская полиция изъяла у местного жителя подпольный склад оружия

“В ходе обыска 13 августа сотрудники Павлоградского ОП и СБУ обнаружили 2 ручных противотанковых гранатомета, 2 гранаты РГД-5, выстрел гранатометный и 138 патронов к автомату Калашникова”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, боеприпасы находились в домовладении местного жителя, расположенном в с. Николаевка Павлоградского района.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). С владельцем дома проходят следственные действия. За незаконное хранение оружия законом предусмотрена ответственность от 3-х до 7 лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, 14 августа в Днепропетровской области нашли арсенал оружия и взрывчатки.

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