Дніпропетровська поліція вилучила у місцевого жителя підпільний склад зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Дніпропетровщині правоохоронці вилучили з незаконного обігу збройний арсенал. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Дніпропетровській області, передає УНН.
“В ході обшуку 13 серпня співробітники Павлоградського ВП та СБУ виявили 2 ручні протитанкові гранатомети, 2 гранати РГД-5, постріл гранатометний та 138 патронів до автомату Калашникова”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, боєприпаси знаходилися у домоволодінні місцевого жителя, розташованому у с. Миколаївка Павлоградського району.
Усе вилучене направлено на експертизу.
Cлідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). З власником будинку проходять слідчі дії. За незаконне зберігання зброї законом передбачена відповідальність від 3-х до 7 років позбавлення волі.
У поліції нагадали, що відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України, особа, яка добровільно здала зброю, звільняється від кримінальної відповідальності.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на Дніпропетровщині знайшли арсенал зброї та вибухівки.