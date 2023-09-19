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Днепропетровщина: враг бил по Никополю тяжелой артиллерией и дроном-камикадзе

Киев • УНН

 • 131284 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Российские военные дважды обстреляли Никополь. О ситуации с безопасностью на Днепропетровщине сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

“Враг дважды атаковал Никополь. Сперва — ударил из тяжелой артиллерии. Затем — попал по городу дроном-камикадзе”, — рассказал детали атаки Сергей Лысак.

Детали

К вечеру взрыв прогремел и в Новопавловской громаде Синельниковского района. Последствия этого обстрела еще выясняют. Предварительно известно, что раненых и погибших среди гражданского населения нет.

На остальной территории Днепропетровской области день прошел спокойно. Несмотря на воздушные тревоги, обошлось без обстрелов.

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Напомним

В ночь на 19 сентября россияне ударили ракетой “Искандер” по Кривому Рогу. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов. По предварительным данным, в Кривом Роге обошлось без пострадавших.

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