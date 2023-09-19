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29 березня, 17:57 • 222888 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 289490 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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29 березня, 07:30 • 252712 перегляди

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28 березня, 18:00 • 193658 перегляди

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28 березня, 17:13 • 186318 перегляди

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Дніпропетровщина: ворог бив по Нікополю важкою артилерією та дроном-камікадзе

Київ • УНН

 • 131285 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Російські військові двічі обстріляли Нікополь. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

“Ворог двічі атакував Нікополь. Спершу — вдарив з важкої артилерії. Потім — поцілив по місту дроном-камікадзе”, — розповів деталі атаки Сергій Лисак.

Деталі

Надвечір вибух пролунав й у Новопавлівській громаді Синельниківського району. Наслідки цього обстрілу ще з’ясовують. Попередньо відомо, що поранених та загиблих серед цивільного населення немає.
На решті території Дніпропетровщини день минув спокійно. Попри повітряні тривоги, на щастя, минулося без обстрілів.

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Нагадаємо

У ніч на 19 вересня росіяни вгатили ракетою “Іскандер” по Кривому Рогу. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. За попередніми даними, у Кривому Розі минулося без постраждалих.

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