Дніпропетровщина: ворог бив по Нікополю важкою артилерією та дроном-камікадзе

Цитата

“Ворог двічі атакував Нікополь. Спершу — вдарив з важкої артилерії. Потім — поцілив по місту дроном-камікадзе”, — розповів деталі атаки Сергій Лисак.

Деталі

Надвечір вибух пролунав й у Новопавлівській громаді Синельниківського району. Наслідки цього обстрілу ще з’ясовують. Попередньо відомо, що поранених та загиблих серед цивільного населення немає.

На решті території Дніпропетровщини день минув спокійно. Попри повітряні тривоги, на щастя, минулося без обстрілів.

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Нагадаємо

У ніч на 19 вересня росіяни вгатили ракетою “Іскандер” по Кривому Рогу. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. За попередніми даними, у Кривому Розі минулося без постраждалих.