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Днепродзержинское водохранилище предложили переименовать

Днепродзержинское водохранилище предложили переименовать

Киев • УНН

 • 43437 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 20 января. УНН. Общественный совет при Госводагентстве решил обратиться в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы с предложением о переименовании Днепродзержинского водохранилища в Каменское. Об этом говорится на правительственном портале, передает УНН-Центр.

Необходимость переименования, по мнению общественного совета при Госводагентстве, обусловлена ​​требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

К тому же, город Днепродзержинск уже переименован в город Каменское, а филиал "Днепродзержинская ГЭС" в филиал "Среднеднепровская ГЭС".

Напомним, в Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда.

Украинские Национальные Новости

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