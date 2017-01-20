Днепродзержинское водохранилище предложили переименовать

Необходимость переименования, по мнению общественного совета при Госводагентстве, обусловлена ​​требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

К тому же, город Днепродзержинск уже переименован в город Каменское, а филиал "Днепродзержинская ГЭС" в филиал "Среднеднепровская ГЭС".

Напомним, в Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда.