Днепродзержинское водохранилище предложили переименовать
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 20 января. УНН. Общественный совет при Госводагентстве решил обратиться в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы с предложением о переименовании Днепродзержинского водохранилища в Каменское. Об этом говорится на правительственном портале, передает УНН-Центр.
Необходимость переименования, по мнению общественного совета при Госводагентстве, обусловлена требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
К тому же, город Днепродзержинск уже переименован в город Каменское, а филиал "Днепродзержинская ГЭС" в филиал "Среднеднепровская ГЭС".
Напомним, в Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда.