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Дніпродзержинське водосховище запропонували перейменувати

Дніпродзержинське водосховище запропонували перейменувати

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 20 січня. УНН. Громадська рада при Держводагентстві вирішила звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з пропозицією щодо перейменування Дніпродзержинського водосховища на Кам’янське. Про це йдеться в Урядовому порталі, інформує УНН-Центр.

Необхідність перейменування, на думку громадської ради при Держводагентстві, обумовлена вимогами Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

До того ж, місто Дніпродзержинськ вже перейменоване у місто Кам’янське, а філія “Дніпродзержинська ГЕС” на філію “Середньодніпровська ГЕС”.

Нагадаємо, у Харкові відмовилися перейменовувати проспект Героїв Сталінграда.

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