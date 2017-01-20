Дніпродзержинське водосховище запропонували перейменувати

Необхідність перейменування, на думку громадської ради при Держводагентстві, обумовлена вимогами Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

До того ж, місто Дніпродзержинськ вже перейменоване у місто Кам’янське, а філія “Дніпродзержинська ГЕС” на філію “Середньодніпровська ГЕС”.

Нагадаємо, у Харкові відмовилися перейменовувати проспект Героїв Сталінграда.