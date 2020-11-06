"Днепр" нанес разгромное поражение "Прометею" в центральной игре Суперлиги

На старте встречи форвард “Днепра” самостоятельно обыгрывал гостей — 11 очков против 5 у команды-соперницы. По итогам стартовой четверти днепряне имели тотальное преимущество, которое конвертировали в счет 30:11. В дальнейшем хозяева паркета только развивали преимущество, которое достигло в 35 с финальным свистком — 101:66.

У победителей 17 очков набрал Террелл, 16 у Тимофеенко, у Шунделя 13.

Заметим, что “Днепр” при 6 победах и одном поражении идет вторым в чемпионате. “Прометей” третий — 5 побед.