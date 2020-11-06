"Дніпро" завдав розгромної поразки "Прометею" у центральній грі Суперліги

На старті зустрічі форвард “Дніпра” самотужки обігравав гостей — 11 очок проти 5 у команди-суперниці. За підсумками стартової чверті дніпряни мали тотальну перевагу, яку конвертували в рахунок 30:11. Надалі господарі паркету тільки розвивали перевагу, яка сягнула в +35 із фінальним свистком — 101:66.

У переможців 17 очок набрав Террелл, 16 у Тимофеєнка, у Шунделя 13.

Зауважимо, що “Дніпро” при 6 звитягах і одній поразці йде другим в чемпіонаті. “Прометей” третій — 5 перемог.