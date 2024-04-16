Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА

Российские захватчики дважды атаковали дронами Днепропетровскую область. Целили по Никополю и Зеленодольской общине, что на Криворожье. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Сегодня под ударом российских дронов были два района нашей области. Утром агрессор попал БпЛА по Никополю. Днем - по Зеленодольской общине, что на Криворожье. Погибших и пострадавших нет. - написал Лысак.

Председатель ОВА отметил, что на других территориях Днепропетровщины обошлось без атак.

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Ранее УНН сообщал, что из-за атаки шахедов по Никополю там изуродованы три дома, теплицы, легковушка и микроавтобус. Повреждена линия электропередачи. Без света осталась тысяча абонентов.

Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

Напомним,

Накануне российские захватчики 17 раз обстреляли Никопольщину. Били из артиллерии и дронов. Прошло без пострадавших, однако есть разрушения домов гражданских и коммуникационных сетей