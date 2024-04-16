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Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов
Российская армия ночью и утром обстреляла три громады в Сумской области, прозвучало почти 20 взрывов.
По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА
Двое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по учебному заведению в селе Лукьянке Харьковского района, а около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск.
Байден снова призвал Конгресс к действиям: "россия не остановится в Украине"
Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине, предупредив, что россия не остановится в Украине и ее агрессия угрожает НАТО и Европе, а премьер-министр Чехии Фиала заявил о необходимости продолжать поддержку Украины так долго, сколько это возможно.
В результате российских обстрелов в Донецкой области один гражданский погиб, еще двое получили ранения
Один житель Красногоровки Донецкой области погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.
В Херсонской области ночью сбили 2 "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и почту, среди раненых ребенок - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 9 домов, объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, склад и автомобиль, ранив 2 человек, в том числе ребенка, а украинская противовоздушная оборона уничтожила 2 беспилотника "Шахед".
В Кривом Роге восстановили электроснабжение после непогоды, в районе ночью сбили "шахед" - Вилкул
Ночью сбит 1 вражеский беспилотник "Шахед" в Криворожском районе, при этом артиллерийских и ракетных обстрелов не было, а электроснабжение было восстановлено после перебоев, вызванных погодными условиями.
В Хмельницкой области ночью сбили вражеский "шахед" - ОВА
Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили 1 вражеский беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области прошлой ночью, не допустив никаких жертв и повреждений.
Россияне нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровщины
Россияне нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области, повредив дома, теплицы, транспортные средства и линии электропередачи.
Бойцы ССО уничтожили российский танк "Т-90" на Донецком направлении
Украинские спецназовцы уничтожили российский современный танк Т-90 во время разведки на Донецком направлении с помощью беспилотника, обездвижив танк и ранив его командира и наводчика.
Еще плюс 920 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 455 340 человек личного состава и 7189 танков.