Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелам подверглись Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины, где зафиксировано почти 20 взрывов. Об этом во вторник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины", - сообщили в ОВА.

Отмечается, что по Зноб-Новгородской громаде враг бил из артиллерии. Зафиксировано 15 взрывов.

По Середино-Будской общине враг нанес артобстрел. В громаде зафиксировано 4 взрыва.

Напомним

Российские военные в понедельник совершили 4 обстрела Сумской области. Под огнем оказались жители трех общин в приграничье.