Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину ударными бпла и с артиллерии, есть разрушения, без жертв

российские военные в течение пятницы атаковали Никопольщину, что на Днепропетровщине, с беспилотников. Прошло без пострадавших среди гражданских, однако есть разрушения. Об этом опираясь на данные районных администраций, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Никополь сегодня был под артиллерийским обстрелом. А еще враг направил по городу 4 дрона-камикадзе. ... Везде обошлось без погибших и пострадавших. сообщил Сергей Лысак.

Детали

По данным главы ОВА, по состоянию на 18:30, в самом Никополе повреждено админ здание, а также 11 частных домов и 4 хозяйственные постройки. Повреждены линии электропередач и газопровод.

Кроме того, в пятницу враг атаковал Марганецкую громаду. Там агрессор сбросил полдесятка боеприпасов с БПЛА. Последствия разрушений ещё уточняются.

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