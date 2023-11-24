Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину ударными бпла и с артиллерии, есть разрушения, без жертв

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
  •  114896 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
  •  136168 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

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Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
  •  106240 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

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Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
  •  105075 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

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Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
  •  167209 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

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Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  139780 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

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Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  126925 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  138778 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  170681 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166444 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

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Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245440 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

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рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  23773 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162073 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

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Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170626 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  23300 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

  •  136168 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

  •  167209 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  159780 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  154168 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  159694 просмотра
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Новости по теме

Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину ударными бпла и с артиллерии, есть разрушения, без жертв

Атаки российских военных беспилотников на Никопольский район нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре, но не привели к жертвам среди гражданского населения. Из-за ударов россиян пострадали частные дома, административное здание, линии электропередач и газопровод.

Война •   •  32374 просмотра
Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину ударными бпла и с артиллерии, есть разрушения, без жертв

"Слуга" Одарченко вышел из СИЗО: за него внесли 15 млн грн залога

Народный депутат Украины Андрей Одарченко, подозреваемый во взяточничестве, вышел под залог в 15 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  23927 просмотра
"Слуга" Одарченко вышел из СИЗО: за него внесли 15 млн грн залога

За экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя внесли 25 млн гривен залога

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, подозреваемый в хищении 62 миллионов гривен, вышел под залог в 25 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  24973 просмотра
За экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя внесли 25 млн гривен залога

Зеленский и президент Латвии обсудили оборонную поддержку и боеприпасы для Украины

Зеленский обсудил с президентом Латвии вопросы оборонной поддержки, сосредоточившись на производстве боеприпасов и "медицинской эвакуации". Они также проанализировали прогресс Украины в выполнении рекомендаций ЕС и подготовку к ключевому решению ЕС.

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Зеленский и президент Латвии обсудили оборонную поддержку и боеприпасы для Украины

На Харьковщине автобус с пассажирами попал в ДТП: один человек погиб, еще 18 - травмированы

Один человек погиб и 18 пострадали в результате аварии автобуса на трассе Чугуев-Меловое в Харьковской области. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения возбуждено уголовное дело.

Общество •   •  30699 просмотра
На Харьковщине автобус с пассажирами попал в ДТП: один человек погиб, еще 18 - травмированы

С мая в приложении "Дія" зарегистрировался 1 млн новых пользователей: над чем еще работает Минцифры

Успех сервиса "Дія" стал толчком к дальнейшей цифровизации государства. Поэтому сейчас на запущено еще несколько проектов.

Технологии •   •  30073 просмотра
С мая в приложении "Дія" зарегистрировался 1 млн новых пользователей: над чем еще работает Минцифры

Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации в Украине

Президент Украины Зеленский объявил, что комплексный план мобилизации будет представлен на следующей неделе после обсуждения текущих военных вопросов и призыва на военную службу.

Политика •   •  30756 просмотра
Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации в Украине

Убийство писателя Вакуленко: известны имена окупантов, причастных к расстрелу

Следствие установило личности российских военнослужащих, причастных к убийству писателя Владимира Вакуленко и трех других лиц, несмотря на трудности в получении свидетельских показаний. Вакуленко был похищен, подвергнут пыткам и застрелен, а исполнителями убийства были названы двое российских солдат, Удоденко и Нескородев.

Общество •   •  31215 просмотра
Убийство писателя Вакуленко: известны имена окупантов, причастных к расстрелу

"Скоро": Кличко записал видео на Подольско-Воскресенском мосту

Мэр Киева обнародовал видео с Подольско-Воскресенького моста и намекнул на его открытие.

Киев •   •  30022 просмотра
"Скоро": Кличко записал видео на Подольско-Воскресенском мосту

Одесскую область ожидает значительное похолодание и осадки: Кипер рассказал о подготовке региона к ухудшению погоды

Синоптики прогнозируют значительное похолодание и осадки в Одесской области. В связи с этим глава ОГА Олег Кипер провел совещание по ликвидации последствий непогоды

Общество •   •  28271 просмотра
Одесскую область ожидает значительное похолодание и осадки: Кипер рассказал о подготовке региона к ухудшению погоды