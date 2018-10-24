Дмитрий Кулеба: в Европе сейчас не хватает людей, чтобы действительно противодействовать злу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108465 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116436 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154891 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148091 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138250 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129058 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173904 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145434 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Дмитрий Кулеба: в Европе сейчас не хватает людей, чтобы действительно противодействовать злу

Дмитрий Кулеба: в Европе сейчас не хватает людей, чтобы действительно противодействовать злу

Киев  •  УНН

 • 7291 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что сейчас в Европе не хватает людей, которые могли бы составить критическую массу для противодействия злу (в данном случае агрессии РФ — ред.), Информирует УНН.

Украинский дипломат, проводя параллели с состоянием и атмосферой европейской политики в 1930-х гг., в частности в контексте агрессии Италии против Эфиопии и “Мюнхенского сговора” 1938 года сказал, что сейчас “в Европе не хватает людей (во множественном числе), которые могли бы составить критическую массу чтобы действительно противодействовать злу”.

“Человек есть, сейчас символ такой в ​​Европе — Макрон (президент Франции — ред.), все вокруг него объединяются и Европа, которую мы знаем и любим сплочилась вокруг Макрона, то есть демократия, права человека, ценности. А везде в других странах процессы очень страшные. Я летел две недели назад через Франкфурт, зашел в газетный киоск и меня поразила картина — на обложке немецкого политического журнала, где была Ангела Меркель (федеральный канцлер ФРГ — ред.), лежала на земле как Гулливер и была прикована к земле канатами, а вокруг нее бегали „лилипуты“ с флагами партии „Альтернатива для Германии“ (правопопулистского партия — ред.)”, — добавил Кулеба.

Как сообщал УНН, в конце лета стало известно, что Совет Европы не поддерживает Венгрию по украинскому закону об образовании.

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