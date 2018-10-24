Дмитрий Кулеба: в Европе сейчас не хватает людей, чтобы действительно противодействовать злу

Украинский дипломат, проводя параллели с состоянием и атмосферой европейской политики в 1930-х гг., в частности в контексте агрессии Италии против Эфиопии и “Мюнхенского сговора” 1938 года сказал, что сейчас “в Европе не хватает людей (во множественном числе), которые могли бы составить критическую массу чтобы действительно противодействовать злу”.

“Человек есть, сейчас символ такой в ​​Европе — Макрон (президент Франции — ред.), все вокруг него объединяются и Европа, которую мы знаем и любим сплочилась вокруг Макрона, то есть демократия, права человека, ценности. А везде в других странах процессы очень страшные. Я летел две недели назад через Франкфурт, зашел в газетный киоск и меня поразила картина — на обложке немецкого политического журнала, где была Ангела Меркель (федеральный канцлер ФРГ — ред.), лежала на земле как Гулливер и была прикована к земле канатами, а вокруг нее бегали „лилипуты“ с флагами партии „Альтернатива для Германии“ (правопопулистского партия — ред.)”, — добавил Кулеба.

Как сообщал УНН, в конце лета стало известно, что Совет Европы не поддерживает Венгрию по украинскому закону об образовании.