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Дмитро Кулеба: в Європі зараз не вистачає людей, щоб дійсно протидіяти злу

Дмитро Кулеба: в Європі зараз не вистачає людей, щоб дійсно протидіяти злу

Київ • УНН

 • 7293 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів повідомив, що наразі у Європі не вистачає людей, які могли б скласти критичну масу для протидії злу (в даному випадку агресії РФ — ред.), інформує УНН.

Український дипломат, проводячи паралелі з станом та атмосферою європейської політики у 1930-х рр., зокрема у контексті агресії Італії проти Ефіопії та “Мюнхенської змови” 1938 року сказав, що наразі “в Європі не вистачає людей (у множині), які могли б скласти критичну масу щоб дійсно протидіяти злу”.

“Людина є, є зараз символ такий в Європі — Макрон (президент Франції — ред.), всі довкола нього гуртуються та Європа, яку ми знаємо та любимо гортується навколо Макрона, тобто демократія, права людини, цінності. А скрізь в інших країнах процеси дуже страшні. Я летів два тижні тому через Франкфурт, зайшов в газетний кіоск і мене дуже вразила картина — на обкладинці німецького політичного часопису, де була Ангела Меркель (федеральний канцлер ФРН — ред.), лежала на землі як Гулівер і була прикута до землі канатами, а довкола неї бігали „ліліпути“ з прапорами партії „Альтернатива для Німеччини“ (правопопулістська партія — ред.)”, — додав Кулеба.

Як повідомляв УНН, наприкінці літа стало відомо, що Рада Європи не підтримує Угорщину щодо українського закону про освіту.

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