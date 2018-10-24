Дмитро Кулеба: в Європі зараз не вистачає людей, щоб дійсно протидіяти злу

Український дипломат, проводячи паралелі з станом та атмосферою європейської політики у 1930-х рр., зокрема у контексті агресії Італії проти Ефіопії та “Мюнхенської змови” 1938 року сказав, що наразі “в Європі не вистачає людей (у множині), які могли б скласти критичну масу щоб дійсно протидіяти злу”.

“Людина є, є зараз символ такий в Європі — Макрон (президент Франції — ред.), всі довкола нього гуртуються та Європа, яку ми знаємо та любимо гортується навколо Макрона, тобто демократія, права людини, цінності. А скрізь в інших країнах процеси дуже страшні. Я летів два тижні тому через Франкфурт, зайшов в газетний кіоск і мене дуже вразила картина — на обкладинці німецького політичного часопису, де була Ангела Меркель (федеральний канцлер ФРН — ред.), лежала на землі як Гулівер і була прикута до землі канатами, а довкола неї бігали „ліліпути“ з прапорами партії „Альтернатива для Німеччини“ (правопопулістська партія — ред.)”, — додав Кулеба.

Як повідомляв УНН, наприкінці літа стало відомо, що Рада Європи не підтримує Угорщину щодо українського закону про освіту.