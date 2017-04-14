Для участников и гостей Евровидения-2017 упростят режим пропуска через границу - ГФС

“ГФС готова обеспечить максимально высокий уровень обслуживания всех иностранных представителей, которые приедут в нашу страну на Евровидение. Для них будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу. Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно”, — сообщает пресс-служба.

Также было отмечено, что для урегулирования организационных вопросов пропуска иностранных участников представители ГФС достигли договоренности со специалистами других министерств и ведомств, вовлеченных в проведение конкурса.

“Руководители всех таможен ГФС обеспечат надлежащий уровень культуры и порядка при осуществлении пропуска иностранных участников. К таможенным формальностям будут привлечены наиболее подготовленные и опытные специалисты. В случае необходимости наши специалисты готовы оперативно решить проблемные вопросы, которые могут возникнуть при оформлении указанных граждан, со смежными службами”, — отметил пресс-служба.

Как сообщал УНН, Государственная пограничная служба (ГПС) и Государственная фискальная служба (ГФС) провели совместное совещание по вопросам пропуска иностранных гостей на Пасхальные света, чемпионат мира по хоккею и песенный конкурс “Евровидение”, которые состоятся в Украине.