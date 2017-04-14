Для участников и гостей Евровидения-2017 упростят режим пропуска через границу - ГФС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43551 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103148 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158322 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117248 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117029 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112859 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104504 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107137 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103623 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154066 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Для участников и гостей Евровидения-2017 упростят режим пропуска через границу - ГФС

Для участников и гостей Евровидения-2017 упростят режим пропуска через границу - ГФС

Киев  •  УНН

 • 7545 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Иностранным участникам и гостям песенного конкурса “Евровидение-2017” Государственная фискальная служба Украины обеспечит упрощенный режим прохождения таможенных формальностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“ГФС готова обеспечить максимально высокий уровень обслуживания всех иностранных представителей, которые приедут в нашу страну на Евровидение. Для них будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу. Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно”, — сообщает пресс-служба.

Также было отмечено, что для урегулирования организационных вопросов пропуска иностранных участников представители ГФС достигли договоренности со специалистами других министерств и ведомств, вовлеченных в проведение конкурса.

“Руководители всех таможен ГФС обеспечат надлежащий уровень культуры и порядка при осуществлении пропуска иностранных участников. К таможенным формальностям будут привлечены наиболее подготовленные и опытные специалисты. В случае необходимости наши специалисты готовы оперативно решить проблемные вопросы, которые могут возникнуть при оформлении указанных граждан, со смежными службами”, — отметил пресс-служба.

Как сообщал УНН, Государственная пограничная служба (ГПС) и Государственная фискальная служба (ГФС) провели совместное совещание по вопросам пропуска иностранных гостей на Пасхальные света, чемпионат мира по хоккею и песенный конкурс “Евровидение”, которые состоятся в Украине.

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