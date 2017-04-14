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Для учасників і гостей Євробачення-2017 спростять режим пропуску через кордон – ДФС

Для учасників і гостей Євробачення-2017 спростять режим пропуску через кордон – ДФС

Київ • УНН

 • 7549 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Іноземним учасникам та гостям пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Державна фіскальна служба України забезпечить спрощений режим проходження митних формальностей, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

“ДФС готова забезпечити максимально високий рівень обслуговування всіх іноземних представників, які приїдуть в нашу країну на Євробачення. Для них діятиме спрощений режим пропуску через митний кордон. Оформлення всіх матеріалів, продукції та технічного обладнання, необхідних для конкурсу, здійснюватиметься оперативно”, — повідомляє прес-служба.

Також було зазначено, що для врегулювання організаційних питань пропуску іноземних учасників представники ДФС досягли домовленості з фахівцями інших міністерств і відомств, залучених до проведення конкурсу.

“Керівники усіх митниць ДФС забезпечать належний рівень культури та порядку під час здійснення пропуску іноземних учасників. До митних формальностей будуть залучені найбільш підготовлені та досвідчені фахівці. У разі необхідності наші фахівці готові оперативно вирішити проблемні питання, які можуть виникнути під час оформлення зазначених громадян, із суміжними службами”, — зазначив прес-служба.

Як повідомляв УНН, Державна прикордонна служба (ДПС) та Державна фіскальна служба (ДФС) провели спільну нараду з питань пропуску іноземних гостей на Великодні світа, чемпіонат світу з хокею та пісенний конкурс “Євробачення”, які відбудуться в Україні.

Українські Національні Новини

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