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15 марта, 19:03 • 109529 просмотра

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Для расчистки снега на Закарпатье задействовали 25 единиц техники

Для расчистки снега на Закарпатье задействовали 25 единиц техники

Киев • УНН

 • 5464 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Проезд через все перевалы со стороны Закарпатской области свободный, а для расчистки снега задействованы 25 единиц техники. Об этом проинформировал сегодня, 14 ноября, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем персональном сайте, сообщает УНН.

"Проезд через все перевалы из закарпатской стороны свободный, на расчистке снега задействованы 25 единиц техники, в том числе грейдер. Дорожники полностью обеспечены технической солью для посыпки дорог", - отметил Г.Москаль.

Кроме того, по состоянию на первую половину понедельника с. Квасы (Раховский район) все еще остается частично обесточенным из-за дорожно-транспортношл происшествия, в результате которого была повреждена электроопора. В ночь на понедельник из-за налипания снега и срабатывания системы защиты также частично обесточено с. Гусный в Великоберезнянском районе.

"В обоих селах работают аварийные бригады, сегодня к обеду бесперебойное электроснабжение должно быть восстановлено", - прокомментировал ситуацию председатель Закарпатской ОГА.

Как ранее сообщал, в обесточенных селах Закарпатья восстановили электроснабжение.

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