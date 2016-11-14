Для розчистки снігу на Закарпатті задіяли 25 одиниць техніки
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Проїзд через усі перевали з боку Закарпатської області вільний, а для розчистки снігу задіяні 25 одиниць техніки. Про це проінформував сьогодні, 14 листопада, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на своєму персональному сайті, повідомляє УНН.
“Проїзд через усі перевали із закарпатського боку вільний, на розчистці снігу задіяні 25 одиниць техніки, в тому числі грейдер. Дорожники повністю забезпечені технічною сіллю для посипання доріг”, — зазначив Г. Москаль.
Окрім того, станом на першу половину понеділка с. Кваси (Рахівський район) усе ще залишається частково знеструмленим через дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої була пошкоджена електроопора. У ніч на понеділок через налипання снігу та спрацювання системи захисту також частково знеструмлене с. Гусний у Великоберезнянському районі.
“В обох селах працюють аварійні бригади, сьогодні до обіду безперебійне електрозабезпечення має бути відновлене”, — прокоментував ситуацію голова Закарпатської ОДА.
Як раніше повідомляв УНН, у знеструмлених селах Закарпаття відновили електропостачання.