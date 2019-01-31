Для погашения долгов за электричество госшахтам выделили 450 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Кабинет министров распоряжением предусмотрел выделить Минэнергоугля 450 млн грн для обеспечения государственными угледобывающими предприятиями оплаты потребленной электрической энергии в 2019 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Распоряжением ("О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета", принятым на заседании правительства 30 января - ред.) gредусмотрено выделить Минэнергоугля 450 млн грн для обеспечения государственными угледобывающими предприятиями оплаты потребленной электрической энергии в 2019 году", - говорится в сообщении.
Согласно закону о рынке электроэнергии государственные угледобывающие предприятия должны были с 1 января этого года закупить услуги по распределению и поставке электрической энергии. Согласно распоряжению правительства, поставщиком "последней надежды" определен "Укринтерэнерго".
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"Государственными угледобывающими предприятиями заключены договоры на поставку электроэнергии с "Укринтерэнерго". Но в связи с тем, что подавляющим большинством указанных предприятий не обеспечено текущую оплату потребленной электроэнергии, они получили предупреждение о прекращении электроснабжения с 30 января 2019 года", - сказано в сообщении.
Как объясняется, на фоне уменьшения в 2018 году добычи рядового угля предприятиями произведено только частичную оплату за электроэнергию. Господдержка в 2 071,1 млн грн не обеспечила их сбалансированности. В то же время господдержка на 2019 год составляет 630,0 млн грн, что на 1 441,1 млн грн меньше, чем в 2018 году, поэтому угледобывающие предприятия не в состоянии рассчитываться с поставщиками за потребленную электроэнергию.
"Указанное распоряжение будет способствовать принятию соответствующих мер с целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера по причине возможного затопления действующих шахт, что может иметь значительные негативные экологические и социальные последствия", - указали в правительстве.
Напомним, Украина нарастила потребление электроэнергии на 2,3%.