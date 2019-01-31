Для погашення боргів за електрику держшахтам виділили 450 млн грн

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Кабінет міністрів розпорядженням передбачив виділити Міненерговугілля 450 млн грн для забезпечення державними вугледобувними підприємствами оплати спожитої електричної енергії у 2019 році, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

"Розпорядженням ("Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету", ухваленим на засіданні уряду 30 січня - ред.) передбачено виділити Міненерговугілля 450 млн грн для забезпечення державними вугледобувними підприємствами оплати спожитої електричної енергії у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону про ринок електричної енергії державні вугледобувні підприємства повинні були з 1 січня цього року закупити послуги з розподілу та послуги з постачання електричної енергії. Відповідно до розпорядження уряду, постачальником "останньої надії" визначено ДПЗД "Укрінтеренерго".

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"Державними вугледобувними підприємствами укладено договори на постачання електроенергії з ДПЗД "Укрінтеренерго". Але у зв’язку з тим, що переважною більшістю зазначених підприємств не забезпечено поточну оплату спожитої електроенергії, вони отримали попередження про припинення електропостачання з 30 січня 2019 року", - сказано у повідомленні.

Як пояснюється, на фоні зменшенням у 2018 році видобутку рядового вугілля підприємствами здійснено лише часткову оплату за електроенергію. Держпідтримка у 2 071,1 млн грн не забезпечила їх збалансованості. Водночас держпідтримка на 2019 рік становить 630,0 млн грн, що на 1 441,1 млн грн менше, ніж у 2018 році, тому вугледобувні підприємства не в змозі розраховуватись із постачальниками за спожиту електроенергію.

"Зазначене розпорядження сприятиме вжиттю відповідних заходів з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру з причини можливого затоплення діючих шахт, що може мати значні негативні екологічні та соціальні наслідки", - вказали в уряді.

Нагадаємо, Україна наростила споживання електроенергії на 2,3%.

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