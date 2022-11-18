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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для обсуждения финансовой поддержки: в Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС, сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и планах на 2023 год, передает УНН

Цитата

«Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС, сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год. Я также обсужу с Зеленским и Шмыгалем и конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной», - сообщил Домбровскис в Twitter.

Детали

Также заместитель гендиректора Генерального директората по соседству и переговорам о расширении ЕК Катарина Матернова написала в Twitter, что сопровождает в Киеве Домбровскиса.

«Прекрасно вернуться в Киев, сопровождаю Домбровскиса. Жду обсуждения с Кубраковым и Найемом нашей поддержки в восстановлении критической инфраструктуры, разрушенной российскими обстрелами», - написала она в Twitter.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в Twitter, что встретился с Домбровскисом и Матерновой.

«Важная встреча с Домбровскисом и Матерновой. Осмотрели отреставрированный мост в селе Стоянка. Он был отремонтирован с помощью ЕС. Спасибо за поддержку Украины в столь тяжелое время и за помощь в ремонте транспортной инфраструктуры», - написал Кубраков.

Important meeting w/ @VDombrovskis and @kmathernova. Будет inspected restored bridge в Stoianka village. Она была renovated w/ help from. Великолепный для поддержки в таком случае недолгого времени & для помощи в восстановлении транспортной инфраструктуры. pic.twitter.com/gekUq5XN6r

—Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 18, 2022

Дополнение

Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 млрд евро макрофина.

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