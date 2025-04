Для обговорення фінансової підтримки: до України прибув віцепрезидент Єврокомісії

Цитата

«Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку України з боку ЄС, зосередитися на надзвичайній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік. Я також обговорю з Зеленським та Шмигалем і конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною», - повідомив Домбровскіс у Twitter.

Деталі

Також заступник гендиректора Генерального директорату з сусідства та переговорів про розширення ЄК Катаріна Матернова написала у Twitter, що супроводжує у Києві Домбровскіса.

«Чудово повернутися в Київ, супроводжую Домбровскіса. Чекаю на обговорення з Кубраковим і Найємом нашої підтримки у відновленні критичної інфраструктури, зруйнованої російськими обстрілами», - написала вона у Twitter.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у Twitter, що зустрівся з Домбровскісом і Матерновою.

«Важлива зустріч з Домбровскісом і Матерновою. Оглянули відреставрований міст у селі Стоянка. Він був відремонтований при допомозі ЄС. Дякуємо за підтримку України у такий важкий час та за допомогу у ремонті транспортної інфраструктури», - написав Кубраков.

Important meeting w/ @VDombrovskis and @kmathernova. Have inspected the restored bridge in Stoianka village. It was renovated w/ help from. Grateful for the support of in such a difficult time & for help in repairing the transport infrastructure. pic.twitter.com/gekUq5XN6r

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 18, 2022

Доповнення

Єврокомісія запропонувала надати Україні 18 млрд євро макрофіну.