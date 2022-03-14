Дизайнер Natasha Zinko превратила свою студию в хаб помощи для Украины

Детали

С первых дней военной агрессии России против Украины Зинько стала волонтером и послом Красного Креста Украины.

В своем Instagram она сообщила, что вместе с благотворителями уже удалось собрать целую фору гуманитарной помощи, которая направится через польскую границу в Черновцы.

Все желающие могут присоединиться к благотворительной деятельности Зинько и сделать пожертвования на платформе GoFundMe.