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19:03 • 43011 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 103127 просмотра

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15 марта, 13:22 • 104564 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дизайнер Natasha Zinko превратила свою студию в хаб помощи для Украины

Дизайнер Natasha Zinko превратила свою студию в хаб помощи для Украины

Киев • УНН

 • 479720 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Дизайнер Наташа Зинько превратила свою дизайнерскую студию в Лондоне в хаб сбора помощи для Украины, сообщает УНН.

Детали

С первых дней военной агрессии России против Украины Зинько стала волонтером и послом Красного Креста Украины.

В своем Instagram она сообщила, что вместе с благотворителями уже удалось собрать целую фору гуманитарной помощи, которая направится через польскую границу в Черновцы.

Все желающие могут присоединиться к благотворительной деятельности Зинько и сделать пожертвования на платформе GoFundMe.

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