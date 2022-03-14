Дизайнер Natasha Zinko превратила свою студию в хаб помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Дизайнер Наташа Зинько превратила свою дизайнерскую студию в Лондоне в хаб сбора помощи для Украины, сообщает УНН.
Детали
С первых дней военной агрессии России против Украины Зинько стала волонтером и послом Красного Креста Украины.
В своем Instagram она сообщила, что вместе с благотворителями уже удалось собрать целую фору гуманитарной помощи, которая направится через польскую границу в Черновцы.
Все желающие могут присоединиться к благотворительной деятельности Зинько и сделать пожертвования на платформе GoFundMe.