Дизайнер Natasha Zinko перетворила свою студію у хаб допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Дизайнер Наташа Зінько перетворила свою дизайнерську студію у Лондоні у хаб збору допомоги для України, повідомляє УНН.
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З перших днів військової агресії Росії проти України Зінько стала волонтером і послом Червоного Хреста України.
У своєму Instagram вона повідомила, що разом з благодійниками уже вдалося зібрати цілу фору гуманітарної допомоги, яка направиться через польський кордон до Чернівців.
Усі бажаючи можуть доєднатися до благодійної діяльності Зінько і зробити пожертви на платформі GoFundMe.