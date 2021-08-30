Действие "черного списка" покупателей электроэнергии продолжили до 1 марта

Детали

Заместитель министра энергетики Юрий Власенко сообщил, что "черный список" покупателей электрической энергии продемонстрировал эффективность как механизм предотвращения нарушений договорных условий на рынке двусторонних договоров.

Цитата

"Со времени внедрения "черного списка", по данным ГП "Гарантированный покупатель", прекратились нарушения договорных условий со стороны участников рынка, которые стали основанием для внесения в этот список. "Черный список" показал свою эффективность как один из превентивных механизмов", - отметил Юрий Власенко.

Ранее

13 июля аукционный комитет по продаже электроэнергии принял решение о создании "черного списка" нарушителей на рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам установили сниженный тариф на электроэнергию до мая

Контекст

1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Несмотря на открытие рынка, его регулирование со стороны правительства продолжилось, чтобы избежать роста тарифов для населения.

Однако, с 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принята якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021-го, так объяснили в Минэнерго.

Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

В то же время, в ЕС разочарованы действиями Украины на рынке электрической энергии и считают, что новые правила рынка не работают.