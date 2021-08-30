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Дію "чорного списку" покупців електроенергії продовжили до 1 березня

Дію "чорного списку" покупців електроенергії продовжили до 1 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Стало відомо, що аукціонний комітет прийняв рішення продовжити дію “чорного списку” до 1 березня 2022 року, так як механізм довів свою ефективність. Про це Міністерство енергетики України повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Заступник міністра енергетики Юрій Власенко повідомив, що “Чорний список” покупців електричної енергії продемонстрував ефективність як механізм запобігання порушенням договірних умов на ринку двосторонніх договорів.

Цитата

“З часу впровадження „чорного списку“, за даними ДП „Гарантований покупець“, припинилися порушення договірних умов з боку учасників ринку, які б стали підставою для внесення до цього списку. „Чорний список“ показав свою ефективність як один з превентивних механізмів” — зазначив Юрій Власенко.

Раніше

13 липня аукціонний комітет з продажу електроенергії ухвалив рішення щодо створення “чорного списку” порушників на ринку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям встановили знижений тариф на електроенергію до травня

Контекст

1 липня 2019 року в Україні запрацювала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону “Про ринок електричної енергії”, ухваленого у 2017 році.

Попри відкриття ринку, його регулювання з боку уряду продовжилося, аби уникнути зростання тарифів для населення.

Одначе, з 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому — як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго.

Наразі питання “вирішили” компенсаціями — українцям роздадуть 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким — читайте тут.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

Водночас, у ЄС розчаровані діями України на ринку електричної енергії і вважають, що нові правила ринку не працюють.

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