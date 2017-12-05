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Дошли до "Вышки": УЗ пытается отсудить у ОККО 5 млн грн за непоставленное горючее

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Высший хозяйственный суд Украины рассмотрит дело по иску "Укрзализныци" к частному предприятию "ОККО" о взыскании 5 млн 800 тыс. грн за несвоевременно поставленное топливо. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

Согласно материалам дела, в июне 2016 года "Укрзализныця" заключила договор с компанией "ОККО" по поставке топлива.

В договоре также указано, что "ОККО" должно было поставлять товар "Укрзализныци" партиями после разнарядки от железнодорожников об их готовности принять топливо.

Позже между УЗ и "ОККО" был заключен дополнительный договор о поставках топлива.

В УЗ утверждают, что "ОККО" не соблюдалось условий договора по поставкам, в связи с чем УЗ обратилась в суд с ходатайством взыскать с компании 5 млн 800 тыс. грн за задержки поставок топлива.

При этом в "ОККО" утверждают, что у них не было обязанностей выполнять разнарядку УЗ по дополнительным спецификациям к договору.

Уже две судебные инстанции приняли решение в пользу компании "ОККО", однако "Укрзализныця" обратилась в Высший хозяйственный суд, который принял кассационную жалобу к производству и рассмотрит ее 11 декабря текущего года.

"Принять кассационную жалобу Открытого акционерного общества "Украинская железная дорога" в лице филиала "Центр обеспечения производства "решения хозяйственного суда города Киева от 11.07.2017 г. и на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 03.10.2017 г. по делу № 910/6805/17 в производство. Рассмотрение дела назначить на 11.12.2017 г. в 10 час. 45 мин", - говорится в постановлении суда.

Напомним, по сообщениям очевидцев, сеть АЗС ОККО продолжает работать на территории оккупированного Крыму.

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