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Дійшли до “Вишки”: УЗ намагається відсудити у ОККО 5 млн грн за непоставлене пальне

Дійшли до “Вишки”: УЗ намагається відсудити у ОККО 5 млн грн за непоставлене пальне

Київ • УНН

 • 14690 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Вищий господарський суд України розгляне справу за позовом “Укрзалізниці” до приватного підприємства “ОККО” щодо стягнення 5 млн 800 тис. грн за несвоєчасно поставлене паливо. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН

Відповідно до матеріалів справи, у червні 2016 року “Укрзалізниця” уклала договір з компанією “ОККО” щодо поставки палива. 

У договорі також зазначено, “ОККО” мало постачати товар “Укрзалізниці” партіями після рознарядки від залізничників про їх готовність прийняти пальне.

Пізніше між УЗ та “ОККО” було укладено додатковий договір щодо поставок палива.

В УЗ стверджують, що “ОККО” не дотримувалося умов договору щодо поставок, у зв’язку з чим УЗ звернулася до суду з клопотанням стягнути з компанії 5 млн 800 тис. грн за затримки поставок палива.

При цьому в “ОККО” стверджують, що у них не було обов’язків виконувати рознарядку УЗ згідно із додатковим специфікаціям до договору.

Вже дві судові інстанції прийняли рішення на користь компанії “ОККО”, однак “Укрзалізниця” звернулася до Вищого господарського суду, який прийняв касаційну скаргу до провадження і розгляне її розгляд 11 грудня поточного року.

“Прийняти касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства „Українська залізниця“ в особі філії „Центр забезпечення виробництва“ на рішення господарського суду міста Києва від 11.07.2017 р. та на постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.10.2017 р. у справі № 910/6805/17 до провадження. Розгляд справи призначити на 11.12.2017 р. о 10 год. 45 хв”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, за повідомленнями очевидців, мережа АЗС ОККО продовжує працювати на території окупованго Криму

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