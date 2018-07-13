Действия Венгрии не влияют на практическое сотрудничество НАТО и Украины - представительство альянса

"Относительно встреч комиссии Украина-НАТО, фактически, они никогда не были приостановлены. Комиссия Украина-НАТО продолжает свои встречи, причем регулярно, как вот в декабре в Брюсселе была вице-премьер для встречи с послами НАТО - это также было заседанием в рамках Комиссии Украина-НАТО", - отметил дипломат.



Он подтвердил, что Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, впрочем, по его словам, на практическое сотрудничество между Украиной и НАТО это не должно повлиять.



"Да, Венгрия заявила, что не поддерживает встречи (Комиссии Украина-НАТО - ред.) на уровне министров и выше, мы осведомлены по этому поводу. В то же время наше сотрудничество с Украиной будет продолжаться - это не будет влиять на наше практическое сотрудничество в любом виде. И мы надеемся, что эти обстоятельства (блокировка Комиссии Украина-НАТО - ред.) на самом высоком политическом уровне также будут отменены благодаря усилиям двух стран", - подчеркнул Винников.



Как сообщал УНН, в НАТО рассчитывают, что Украина и Венгрия предпримут шаги, чтобы решить свои разногласия по закону об образовании.



