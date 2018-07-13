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Дії Угорщини не впливають на практичну співпрацю НАТО і України – представництво альянсу

Дії Угорщини не впливають на практичну співпрацю НАТО і України – представництво альянсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Попри те, що Угорщина продовжує блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на вищих рівнях через Закон про освіту, на практичну співпрацю між Україною та НАТО це не має впливу. Про це в коментарі УНН заявив глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

"Щодо зустрічей комісії Україна-НАТО, фактично, вони ніколи не були призупинені. Комісія Україна-НАТО продовжує свої зустрічі, причому регулярно, як от у грудні в Брюсселі була віце-прем’єр для зустрічі з послами НАТО – це також було засіданням в рамках Комісії України-НАТО", - зазначив дипломат.

Він підтвердив, що Угорщина блокує засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, втім, за його словами, на практичну співпрацю між Україною та НАТО це не має вплинути.

"Так, Угорщина заявила, що не підтримує зустрічі (Комісії Україна-НАТО – ред.) на рівні міністрів і вище, ми обізнані з цього приводу. Водночас наша співпраця з Україною буде продовжуватись – це не буде мати вплив на нашу практичну співпрацю у будь-якому вигляді. І ми сподіваємось, що ці обставини (блокування Комісії Україна-НАТО – ред.) на найвищому політичному рівні також будуть скасовані завдяки зусиллям двох країн", - наголосив Вінніков.

Як повідомляв УНН, у НАТО розраховують, що Україна і Угорщина зроблять кроки, щоб вирішити свої розбіжності щодо закону про освіту.

Українські Національні Новини

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