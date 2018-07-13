Дії Угорщини не впливають на практичну співпрацю НАТО і України – представництво альянсу

"Щодо зустрічей комісії Україна-НАТО, фактично, вони ніколи не були призупинені. Комісія Україна-НАТО продовжує свої зустрічі, причому регулярно, як от у грудні в Брюсселі була віце-прем’єр для зустрічі з послами НАТО – це також було засіданням в рамках Комісії України-НАТО", - зазначив дипломат.



Він підтвердив, що Угорщина блокує засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, втім, за його словами, на практичну співпрацю між Україною та НАТО це не має вплинути.



"Так, Угорщина заявила, що не підтримує зустрічі (Комісії Україна-НАТО – ред.) на рівні міністрів і вище, ми обізнані з цього приводу. Водночас наша співпраця з Україною буде продовжуватись – це не буде мати вплив на нашу практичну співпрацю у будь-якому вигляді. І ми сподіваємось, що ці обставини (блокування Комісії Україна-НАТО – ред.) на найвищому політичному рівні також будуть скасовані завдяки зусиллям двох країн", - наголосив Вінніков.



Як повідомляв УНН, у НАТО розраховують, що Україна і Угорщина зроблять кроки, щоб вирішити свої розбіжності щодо закону про освіту.



