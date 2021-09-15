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Диетолог рассказал о вреде красного мяса для пожилых людей

Диетолог рассказал о вреде красного мяса для пожилых людей

Киев  •  УНН

 • 44689 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Красное мясо может нанести вред здоровью людям пожилого возраста. Об это в комментарии УНН заявил диетолог Борис Скачко.

Детали

Речь идет о говядине, телятине, баранине, конине и молодой свинине, уточнил эксперт.

В частности, говядина, баранина и конина содержат твердые жиры, которые провоцируют развитие различных заболеваний, предупреждает Скачко.

"Собственно, как утятина и гусятина. Присущий в данных видах мяса твердый жир может вызвать атеросклероз сосудов", - информирует диетолог.

В свою очередь телятина и молодая свинина относятся к нежирным сортам мяса. Однако, присущие в их составе белковые токсины могут спровоцировать артроз суставов у пожилых людей, говорит Скачко.

"Кроме того, белковые токсины перегружают и без того ослабленную выделительную функцию почек у пожилых людей. Это может привести к образованию камней в почках", - добавил эксперт.

Красное мясо пожилым людям стоит заменить на белое, рекомендует диетолог.

"Мясо птицы, кролей, индюка – пожалуйста, и на здоровье. За исключением шкурки. Но даже если она попадет в организм – то расплавится, и не закупорит сосуды.

А на гарнир – овощи и фрукты, для стабилизации процесса пищеварения", - говорит эксперт.

Скачко также посоветовал людям в возрасте отказаться от белого рафинированного сахара.

"В крайнем случае – заменить его на коричневый сахар", - резюмировал эксперт.

К слову

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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