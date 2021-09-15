Дієтолог розповів про шкоду червоного м'яса для літніх людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Червоне м'ясо може завдати шкоди здоров'ю людей похилого віку. Про це в коментарі УНН заявив дієтолог Борис Скачко.
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Йдеться про яловичину, телятину, баранину, конину і молоду свинину, уточнив експерт.
Зокрема, яловичина, баранина і конина містять тверді жири, які провокують розвиток різних захворювань, попереджає Скачко.
"Власне, як качатина і гусятина. Властивий у даних видах м'яса твердий жир може викликати атеросклероз судин", - інформує дієтолог.
У свою чергу телятина і молода свинина відносяться до нежирних сортів м'яса. Однак, властиві в їх складі білкові токсини можуть спровокувати артроз суглобів у людей похилого віку, каже Скачко.
"Крім того, білкові токсини перевантажують і без того ослаблену функцію виділення нирок у літніх людей. Це може призвести до утворення каменів у нирках", - додав експерт.
Червоне м'ясо літнім людям варто замінити на біле, рекомендує дієтолог.
"М'ясо птиці, кролів, індика - будь ласка, і на здоров'я. За винятком шкірки. Але навіть якщо вона потрапить в організм - то розплавиться, і не закупорить судини.
А на гарнір - овочі і фрукти, для стабілізації процесу травлення", - говорить експерт.
Скачко також порадив людям у віці відмовитися від білого рафінованого цукру.
"В крайньому випадку - замінити його на коричневий цукор", - резюмував експерт.
До речі
МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам в тиждень.
Всесвітня організація охорони здоров'я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.
Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.