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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 20671 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104797 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82521 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104564 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116813 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146853 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147598 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Диетолог рассказала, какими напитками согреваться в холода

Диетолог рассказала, какими напитками согреваться в холода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В холодное время года хорошо согреет и струмирует чувство голода чашка зеленого или черного чая, а также какао. Об этом рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии корреспонденту УНН.

"Есть такие напитки полезные, как зеленый чай, но без фанатизма - одной чашки достаточно. Черный чай может быть, но, опять же, - одной чашки достаточно. Это может быть какао - замечательный напиток, который богат полифенолами, плюс там есть много магния, он успокаивает", - отметила Скиталинская.

По ее словам, какао следует употреблять после обеда или вечером. Готовить напиток следует из 1-2 какао-порошков с добавлением горячей воды, без молока (или с небольшим его количеством) и сахара.

При этом врач отметила, что эти напитки могут помочь утолить чувство голода.

Напомним, для того, чтобы во время похудения не донимало чувство голода, следует употреблять большое количество клетчатки.

Украинские Национальные Новости

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