Диетолог рассказала, какими напитками согреваться в холода
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В холодное время года хорошо согреет и струмирует чувство голода чашка зеленого или черного чая, а также какао. Об этом рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии корреспонденту УНН.
"Есть такие напитки полезные, как зеленый чай, но без фанатизма - одной чашки достаточно. Черный чай может быть, но, опять же, - одной чашки достаточно. Это может быть какао - замечательный напиток, который богат полифенолами, плюс там есть много магния, он успокаивает", - отметила Скиталинская.
По ее словам, какао следует употреблять после обеда или вечером. Готовить напиток следует из 1-2 какао-порошков с добавлением горячей воды, без молока (или с небольшим его количеством) и сахара.
При этом врач отметила, что эти напитки могут помочь утолить чувство голода.
Напомним, для того, чтобы во время похудения не донимало чувство голода, следует употреблять большое количество клетчатки.