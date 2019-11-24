Диетолог рассказала, какими напитками согреваться в холода

"Есть такие напитки полезные, как зеленый чай, но без фанатизма - одной чашки достаточно. Черный чай может быть, но, опять же, - одной чашки достаточно. Это может быть какао - замечательный напиток, который богат полифенолами, плюс там есть много магния, он успокаивает", - отметила Скиталинская.

По ее словам, какао следует употреблять после обеда или вечером. Готовить напиток следует из 1-2 какао-порошков с добавлением горячей воды, без молока (или с небольшим его количеством) и сахара.

При этом врач отметила, что эти напитки могут помочь утолить чувство голода.

Напомним, для того, чтобы во время похудения не донимало чувство голода, следует употреблять большое количество клетчатки.