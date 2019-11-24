Дієтолог розповіла, якими напоями зігріватись у холоди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У холодну пору року гарно зігріє і струмує почуття голоду чашка зеленого або чорного чаю, а також какао. Про це розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.
"Є такі напої корисні, як зелений чай, але без фанатизму - однієї чашки достатньо. Чорний чай може бути, але, знову ж таки, - однієї чашки достатньо. Це може бути какао - чудовий напій, багатий поліфенолом, плюс там є багато магнію, він заспокоює", - зазначила Скиталінська.
За її словами, какао слід вживати після обіду або ввечері. Готувати напій слід з 1-2 какао-порошку із додаванням гарячої води, без молока (або із невеликою його кількістю) і цукру.
При цьому лікар додала, що ці напої можуть допомогти втамувати почуття голоду.
Нагадаємо, для того, щоб під час схуднення не дошкуляло почуття голоду, слід вживати велику кількість клітковини.