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Дієтолог розповіла, якими напоями зігріватись у холоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У холодну пору року гарно зігріє і струмує почуття голоду чашка зеленого або чорного чаю, а також какао. Про це розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.

"Є такі напої корисні, як зелений чай, але без фанатизму - однієї чашки достатньо. Чорний чай може бути, але, знову ж таки, - однієї чашки достатньо. Це може бути какао - чудовий напій, багатий поліфенолом, плюс там є багато магнію, він заспокоює", - зазначила Скиталінська.

За її словами, какао слід вживати після обіду або ввечері. Готувати напій слід з 1-2 какао-порошку із додаванням гарячої води, без молока (або із невеликою його кількістю) і цукру.

При цьому лікар додала, що ці напої можуть допомогти втамувати почуття голоду.

Нагадаємо, для того, щоб під час схуднення не дошкуляло почуття голоду, слід вживати велику кількість клітковини.

Українські Національні Новини

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