Диетолог рассказала, как недостаток сна влияет на аппетит

"Обязательно надо пытаться рано ложиться спать, потому что, когда мы долго не спим, у нас повышается уровень гормона кортизола (гормон стресса - ред.), и нам потом трудно сдерживать свой аппетит, мы обязательно вечером наедаемся", - отметила Скиталинская.

По ее словам, дефицит сна очень часто провоцирует трудно контролируемый аппетит, и человек набирает лишний вес.

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При этом врач отметила, что в холодное время года также следует больше двигаться, а также соблюдать сбалансированное питание.

Напомним, поздний отход ко сну приводит к нарушениям в работе эндокринной системы, ослабляет иммунитет, вызывает депрессию, а также способствует раннему развитию болезней и Альцгеймера.