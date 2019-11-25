Диетолог рассказала, как недостаток сна влияет на аппетит
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Недостаток сна активизирует гормон стресса, который, в свою очередь, пробуждает в человеке трудноконтролируемых аппетит. Об этом рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии корреспонденту УНН.
"Обязательно надо пытаться рано ложиться спать, потому что, когда мы долго не спим, у нас повышается уровень гормона кортизола (гормон стресса - ред.), и нам потом трудно сдерживать свой аппетит, мы обязательно вечером наедаемся", - отметила Скиталинская.
По ее словам, дефицит сна очень часто провоцирует трудно контролируемый аппетит, и человек набирает лишний вес.
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При этом врач отметила, что в холодное время года также следует больше двигаться, а также соблюдать сбалансированное питание.
Напомним, поздний отход ко сну приводит к нарушениям в работе эндокринной системы, ослабляет иммунитет, вызывает депрессию, а также способствует раннему развитию болезней и Альцгеймера.