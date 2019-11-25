Дієтолог розповіла, як нестача сну впливає на апетит
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Нестача сну активізує гормон стресу, який, в свою чергу, пробуджує в людині важкоконтрольований апетит. Про це розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.
"Обов'язково треба намагатись рано лягати спати, тому що, коли ми довго не спимо, у нас підвищується рівень гормону кортизолу (гормон стресу - ред.), і нам потім важко стримувати свій апетит, ми обов'язково ввечері наїдаємось", - зазначила Скиталінська.
За її словами, дефіцит сну дуже часто провокує важко контрольований апетит, і людина набирає зайве.
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При цьому лікар додала, що в холодну пору року також слід більше рухатись, а також дотримуватись збалансованого харчування.
Нагадаємо, пізній відхід до сну призводить до порушень у роботі ендокринної системи, послаблює імунітет, викликає депресію, а також сприяє ранньому розвитку хвороб Паркінсона і Альцгеймера.