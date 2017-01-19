Диетолог рассказала о вреде снеков для детского организма

"На сегодня быстрые перекусы чипсами, орешками, сухариками (снеками - ред.) стали настолько привычным явлением, что никто этому уже не придает особого значения. А на самом деле, это очень вредный продукт. Во-первых, в снеках есть большое количество соли, которая в избыточном количестве провоцирует спазмы абсолютно всех сосудов организма. Если ребенок здоров - то этот процесс идет сначала незаметно, но если у ребенка есть другие особенности организма - может начать часто болеть голова, могут начать плохо работать почки", - рассказала она.

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Также, по словам О.Скиталинской, снеки являются очень концентрированным продуктом, и их употребление негативно сказывается на организме, в частности, может вызвать сонливость и ухудшение концентрации внимания.

Диетолог отметила и то, что снеки могут провоцировать возникновение диабета второго типа.

"Кроме того, снеки - это концентрированный продукт. Если это сладкие орешки, то здесь присутствует разная смесь легкоусваиваемых углеводов: это и сахар, и фруктоза, и кукурузный сироп. Эти сахары усваиваются мгновенно, очень быстро. Они вызывают в организме быстрый выброс гормона инсулина поджелудочной железой. И за быстрым подъемом энергии - они дают очень быстрый спад энергии. То есть они вызывают сонливость, ухудшение концентрации внимания.

Более того, такие быстрые прыжки инсулина, если это очень часто происходит - они провоцируют хронические воспалительные процессы в организме. Они ведут к тому, что начинаются заболевания внутренних органов: желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. У кого-то медленнее, у кого - быстрее. Ведь мы все очень разные. Все это провоцирует дальнейшее обострение этого состояния, и у детей уже формируются все основания для того, чтобы у них был сахарный диабет второго типа, который очень сильно помолодел. Это так называемый метаболический синдром, который кроме сахарного диабета имеет еще и высокое давление, гипертонию, атеросклероз и ожирение, эта четверка такая, смертельный квартет", - рассказала она.

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О.Скиталинская отметила, что приучение детей к питанию вредной едой - это сознательный подрыв их здоровья.

Следовательно, родители должны уделять как можно больше внимания рациону питания своих детей, посоветовала диетолог.

Напомним, как сообщал УНН, около 65% украинцев за последние два года стали употреблять пищу худшего качества.

При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.