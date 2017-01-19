Дієтолог розповіла про шкоду снеків для дитячого організму

"На сьогодні швидкі перекуси чіпсами, горішками, сухариками (снеками – ред.) стали настільки звичним явищем, що ніхто цьому вже не надає особливого значення. А насправді, це є дуже шкідливий продукт. По-перше, у снеках є велика кількість солі, яка у надмірній кількості провокує спазми абсолютно всіх судин організму. Якщо дитина здорова – то цей процес іде спочатку непомітно, але якщо у дитини є інші особливості організму – може почати часто боліти голова, можуть почати погано працювати нирки", - розповіла вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Снеки через їх шкоду для здоров’я називають сміттєвою їжею

Також, за словами О.Скиталінської, снеки є дуже концентрованим продуктом, і їх вживання негативно позначається на організмі, зокрема, може викликати сонливість та погіршення концентрації уваги.

Дієтолог наголосила і на тому, що снеки можуть провокувати виникнення діабету другого типу.

"Крім того, снеки – це є концентрований продукт. Якщо це солодкі горішки то тут присутня різна суміш легкозасвоюваних вуглеводів: це і цукор, і фруктоза, і кукурудзяний сироп. Ці цукри засвоюються миттєво, дуже швидко. Вони викликають в організмі швидкий викид гормону інсуліну підшлунковою залозою. І за швидким підйомом енергії – вони дають дуже швидкий спад енергії. Тобто вони викликають сонливість, погіршення концентрації уваги.

Більше того, такі швидкі стрибки інсуліну, якщо це дуже часто відбувається – вони провокують хронічні запальні процеси в організмі. Вони ведуть до того, що починаються захворювання внутрішніх органів: шлунку, кишечника, печінки, підшлункової залози. У когось повільніше, у когось – швидше. Адже ми всі дуже різні. Все це провокує подальше загострення цього стану, і у дітей вже формуються всі основи для того, щоб у них був цукровий діабет другого типу, який дуже сильно помолодів. Це так званий метаболічний синдром який окрім цукрового діабету має ще і високий тиск, гіпертонію, атеросклероз і ожиріння, оця четвірка така, смертельний квартет", - розповіла вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Контроль за продажем заборонений у школах снеків покладений на директорів

О.Скиталінська зауважила, що привчання дітей до харчування шкідливою іжею – це свідомий підрив їхньому здоров'ю.

А відтак, батьки мають приділяти якомога більше уваги раціону харчування своїх дітей, порадила дієтолог.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, близько 65% українців, за останні два роки стали вживати їжу гіршої якості.

При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок неможливо.