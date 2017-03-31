Деятельность Ровенской ОГА и местных РГА проверят по поручению главы АП

"Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин подписал распоряжение № 20 "Об углубленном изучении деятельности Ровенской областной государственной администрации и районных государственных администраций Ровенской области", в соответствии с пунктом 2 распоряжения Президента Украины от 17 марта 2017 года №61 "Об изучении в 2017 году деятельности местных государственных администраций", - отмечается в сообщении.

Так, согласно распоряжению главы АПУ, создана комиссия по углубленному изучению деятельности Ровенской областной государственной администрации, районных государственных администраций Ровенской области по обеспечению исполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины, взаимодействию с территориальными органами центральных органов исполнительной власти по выполнению задач, определенных актами и поручениями Президента Украины.

Председателем комиссии назначен руководитель главного контрольного департамента Администрации Президента Андрей Девка.

Также документом утвержден персональный состав комиссии, которой поручено с 3 по 14 апреля текущего года изучить деятельность в Ровенской ОГА, районных госадминистрациях Ровенской области по обеспечению исполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины, взаимодействию с территориальными органами центральных органов исполнительной власти по выполнению задач, определенных актами и поручениями Президента, и по результатам предоставить соответствующие выводы и предложения.

Напомним, Президент поручил проверить деятельность местных госадминистраций в шести областях.