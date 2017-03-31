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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43508 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103139 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158297 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117239 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117021 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112856 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104502 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107136 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103622 просмотра

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Деятельность Ровенской ОГА и местных РГА проверят по поручению главы АП

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава Администрации Президента поручил соответствующей комиссии Главного контрольного департамента АП под руководством Андрея Девка с 3 по 14 апреля текущего года проверить деятельность в Ровенской областной государственной администрации и районных госадминистраций Ровенской области по обеспечению исполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины. Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины, передает УНН.

"Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин подписал распоряжение № 20 "Об углубленном изучении деятельности Ровенской областной государственной администрации и районных государственных администраций Ровенской области", в соответствии с пунктом 2 распоряжения Президента Украины от 17 марта 2017 года №61 "Об изучении в 2017 году деятельности местных государственных администраций", - отмечается в сообщении.

Так, согласно распоряжению главы АПУ, создана комиссия по углубленному изучению деятельности Ровенской областной государственной администрации, районных государственных администраций Ровенской области по обеспечению исполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины, взаимодействию с территориальными органами центральных органов исполнительной власти по выполнению задач, определенных актами и поручениями Президента Украины.

Председателем комиссии назначен руководитель главного контрольного департамента Администрации Президента Андрей Девка.

Также документом утвержден персональный состав комиссии, которой поручено с 3 по 14 апреля текущего года изучить деятельность в Ровенской ОГА, районных госадминистрациях Ровенской области по обеспечению исполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины, взаимодействию с территориальными органами центральных органов исполнительной власти по выполнению задач, определенных актами и поручениями Президента, и по результатам предоставить соответствующие выводы и предложения.

Напомним, Президент поручил проверить деятельность местных госадминистраций в шести областях.

Украинские Национальные Новости

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