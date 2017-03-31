Діяльність Рівненької ОДА та місцевих РДА перевірять за дорученням глави АП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Глава Адміністрації Президента доручив відповідній комісії Головного контрольного департаменту АП під керівництвом Андрія Девка з 3 по 14 квітня поточного року перевірити діяльність у Рівненської обласної державної адміністрації та районних держадміністрацій Рівненської області щодо забезпечення виконання на відповідній території актів і доручень Президента України. Про це повідомляє офіційний сайт Президента України, передає УНН.
“Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін підписав розпорядження № 20 “Про поглиблене вивчення діяльності Рівненської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій Рівненської області”, на виконання пункту 2 розпорядження Президента України від 17 березня 2017 року №61 “Про вивчення у 2017 році діяльності місцевих державних адміністрацій”, — зазначається в повідомленні.
Так, згідно з розпорядженням глави АПУ, утворено комісію з поглибленого вивчення діяльності Рівненської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Рівненської області щодо забезпечення виконання на відповідній території актів і доручень Президента України, взаємодії з територіальними органами центральних органів виконавчої влади стосовно виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України.
Головою комісії призначено керівника головного контрольного департаменту Адміністрації Президента Андрія Девка.
Також документом затверджено персональний склад комісії, якій доручено з 3 по 14 квітня поточного року вивчити діяльність у Рівненській ОДА, районних держадміністраціях Рівненської області щодо забезпечення виконання на відповідній території актів і доручень Президента України, взаємодії з територіальними органами центральних органів виконавчої влади стосовно виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента, та за результатами надати відповідні висновки і пропозиції.
Нагадаємо, Президент доручив перевірити діяльність місцевих держадміністрацій у шести областях.