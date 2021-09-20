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Странная ситуация: Разумков говорит, все фракции одновременно стали не согласны с повесткой дня ВР

Странная ситуация: Разумков говорит, все фракции одновременно стали не согласны с повесткой дня ВР

Киев  •  УНН

 • 21000 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Все фракции Верховной Рады одновременно стали не согласны с повесткой дня парламента, направив свои предложения утром в понедельник. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"У нас сегодня немного странная ситуация, потому что все фракции Верховной Рады одновременно стали не согласны с повесткой дня Верховной Рады Украины, прислали свои предложения утром. Кто-то прислал с предложениями, кто-то, как "Слуга народа", написал только письмо, что они не согласны, есть приложение, но приложения к письму не добавили. Я все же хотел бы его увидеть", - сказал Разумков.

Детали

По словам председателя ВР, такая ситуация в парламенте возникает достаточно редко.

"Тем не менее, мы продолжаем работать. Если мы говорим о том, что нас не устраивает тот формат, который есть сегодня, я думаю, что со следующей недели мы будем собирать, как и предусмотрено, все предложения от всех фракций, садиться, обсуждать, по каждому из них голосовать и принимать соответствующие решения, так, как это предусматривает регламент. И если все прям не согласны с таким форматом работы, и мы идем таким образом, то также мы пойдем и в пропорции: кто сколько законопроектов подает, от количества народных депутатов, представляющих ту или иную фракцию", - сказал Разумков.

Он добавил, что все предложения, которые сегодня поступили, не соответствуют нормам регламента.

Добавим

Ранее сегодня стало известно, что парламентская фракция "Слуга народа" предлагает включить в повестку дня Верховной Рады на этой неделе пакет антиолигархических законопроектов.

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