Дивна ситуація: Разумков каже, усі фракції одночасно стали незгодні з порядком денним ВР

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“У нас сьогодні трохи дивна ситуація, тому що всі фракції Верховної Ради одночасно стали незгодні з порядком денним Верховної Ради України, надіслали свої пропозиції зранку. Хтось надіслав з пропозиціями, хтось, як "Слуга народу“, написав лише лист, що вони не погоджуються, є додаток, але додатку до листа не додали. Я все ж хотів би його побачити”, — сказав Разумков.

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Зі слів голови ВР, така ситуація в парламенті виникає достатньо рідко.

“Тим не менш, ми продовжуємо працювати. Якщо ми говоримо про те, що нас не влаштовує той формат, який є сьогодні, то я думаю, що з наступного тижня ми будемо збирати, як і передбачено, всі пропозиції від всіх фракцій, сідати, обговорювати, по кожній з них голосувати і приймати відповідні рішення, так, як це передбачає регламент. І якщо всі прям не погоджуються з таким форматом роботи, і ми йдемо в такий спосіб, то також ми підемо і в пропорції: хто скільки законопроектів подає, від кількості народних депутатів, які представляють ту чи іншу фракцію”, — сказав Разумков.

Він додав, що всі пропозиції, які сьогодні надійшли, не відповідають нормам регламенту.

Додамо

Раніше сьогодні стало відомо, що парламентська фракція “Слуга народу” пропонує включити до порядку денного Верховної Ради цього тижня пакет антиолігархічних законопроектів.